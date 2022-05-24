Израиль предоставит украинским беженцам право на работу – посольство

Израиль предоставит украинцам, выехавшим из страны в связи с войной, разрешение легально трудоустроиться, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении посольство Украины в Израиле.

"Благодаря длительному переговорному процессу посольства Украины с Министерством внутренних дел Израиля удалось изменить предварительный запрет правительства" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что министр внутренних дел Аелет Шакед сегодня подтвердила, что Израиль предоставит разрешения на трудоустройство украинцам, которые вынужденно находятся на территории Израиля в связи с войной в Украине.

В диппредставительстве приветствовали такое решение, подчеркнув, что оно является "беспрецедентным для местного законодательства".

По словам дипломатов, разрешения позволят украинцам легально трудоустроиться на территории Израиля и содержать себя, пока в Украине идет война и нет возможности вернуться домой.

На сегодня прорабатывается вопрос процедуры оформления разрешительных документов, добавили в посольстве.

Также отмечается, что МВД продлило срок пребывания в Израиле временно перемещенным гражданам Украины до 30 июня этого года.