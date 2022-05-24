В ЕК не исключают привлечения арестованных активов РФ на восстановление Украины
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что арестованные российские активы могут быть направлены на финансирование восстановления Украины после войны. Об этом она сказала в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Европейская правда.
Урсула фон дер Ляйен напомнила о плане восстановления, который предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому, и отметила, что эта платформа потребует привлечения доноров со всего мира -
"из любой страны, которая заботится о будущем Украины, от международных финансовых учреждений и частного сектора".
"Нам нужно участие всех. Это уже назвали "планом Маршалла" для Украины. И мы должны привлечь все возможности – в том числе, если возможно, российские активы", - отметила президент Еврокомиссии.
Она напомнила также, что этот план восстановления должен объединять инвестиции с амбициозными реформами – модернизацией управления, обеспечения верховенства права и независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, развитием прозрачной, устойчивой и конкурентной экономики, что в свою очередь важно для Украины на пути в ЕС.