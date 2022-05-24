В ЕК не исключают привлечения арестованных активов РФ на восстановление Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что арестованные российские активы могут быть направлены на финансирование восстановления Украины после войны.﻿ Об этом она сказала в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Европейская правда.

Урсула фон дер Ляйен напомнила о плане восстановления, который предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому, и отметила, что эта платформа потребует привлечения доноров со всего мира - "из любой страны, которая заботится о будущем Украины, от международных финансовых учреждений и частного сектора".

"Нам нужно участие всех. Это уже назвали "планом Маршалла" для Украины. И мы должны привлечь все возможности – в том числе, если возможно, российские активы" , - отметила президент Еврокомиссии.

Она напомнила также, что этот план восстановления должен объединять инвестиции с амбициозными реформами – модернизацией управления, обеспечения верховенства права и независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, развитием прозрачной, устойчивой и конкурентной экономики, что в свою очередь важно для Украины на пути в ЕС.