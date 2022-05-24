В РФ отреагировали на задержание в Молдове пророссийского экс-президента

Задержание экс-президента Игоря Додона является внутренним делом Молдовы. Москва только хочет быть уверена в том, что все его права будут соблюдены﻿. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Деловая столица.

"Это внутреннее дело Молдовы… Мы встревожены, что опять подобны практика применяется в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных отношений с Россией" , — отметил он.

Он также подчеркнул, что Кремль хочет быть уверенным в соблюдении всех законных прав Додона.

Напомним, 24 мая у Игоря Додона проводили обыски. Его подозревают по четырем статьям Уголовного кодекса Молдовы: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".

После этого Додон был задержан на 72 часа в рамках дела, возбужденного по четырем статьям Уголовного кодекса.