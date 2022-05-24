Минздрав: шансы распространения в Украине обезьяньей оспы очень малы

Шансы распространения на территории Украины обезьяньей оспы очень малы, ведь Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает УНН.

"Шансы распространения по территории Украины обезьяньей оспы очень малы. Действительно сейчас на территории мира и территории Европейского Союза зарегистрировано 258 случаев, это 171 подтвержденный и 87 подозрительных. Однако Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки" , - сказал Кузин.

По словам Кузина, вирус является стабильным, он не так быстро мутирует, как, например, коронавирусная инфекция, и проходит достаточно легко.

"То есть гораздо легче, чем оспа, которая была искоренена в 1980 году. Сейчас система здравоохранения имеет соответствующие указания по тому, как это диагностировать, то есть мы сейчас находимся на этапе готовности и на этапе мониторинга этой ситуации" , - рассказал Кузин.

Он отметил, что на сегодняшний день случаев инфицирования обезьяньей оспой в Украине нет.

"Чтобы инфицироваться, нужен длительный близкий контакт с больным человеком. Это маловероятно, учитывая то, что сейчас туристических маршрутов достаточно ограниченное количество и тяжелый путь передачи" , - сказал Кузин.

На вопрос, будут ли дополнительные ограничения для украинцев, которые находились в Европе, где есть случаи обезьяньей оспы и сейчас возвращаются домой, Кузин ответил:

"Нет. Потому что система эпиднадзора в каждой стране работает таким образом, чтобы каждый подтвержденный или подозрительный подобный случай на территории ЕС подробно расследуется".

Он добавил, что каждый украинец, инфицируемый вирусом на территории ЕС, будет находиться там до момента полного выздоровления.