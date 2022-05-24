Президент Еврокомиссии: Украина должна выиграть в этой войне

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что Украина должна победить в войне, и агрессия Путина должна стать для него стратегическим поражением, сообщает Европейская правда.

Президент Еврокомиссии начала свою речь с войны, и посвятила ей большую часть выступления.

Она заявила, что Россия начала агрессию против Украины "по методичкам прошлого века – обращаться с миллионами людей не как с людьми, а как с безликим населением, которое можно перемещать или контролировать, или использовать в качестве буфера между воюющими сторонами, в попытках задушить стремление целой нации танками" .

По ее словам, на данный момент перед мировым сообществом встал вопрос "не только о выживании Украины и не только о европейской безопасности" . Президент ЕК считает, что война в Украине "ставит под вопрос весь мировой порядок" , а потому противодействие российской агрессии является задачей для всего международного сообщества.

"Украина должна победить в этой войне, а агрессия Путина должна стать для него стратегическим поражением. Мы сделаем все, что можем, чтобы помочь украинцам получить преимущество и взять собственное будущее в свои руки", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что после 24 февраля ЕС впервые в истории оказал военную поддержку подвергшейся агрессии стране, а также об уже предоставленной финансовой и санкционной поддержке и убежище в странах ЕС для около 6 миллионов украинцев.

По ее словам, 10-миллиардный пакет макрофинансовой помощи, предложенный ЕС, – это также беспрецедентный случай в истории блока.