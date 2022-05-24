Шойгу обвинил Запад в "подрыве" отношений РФ со странами ОДКБ

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу заявил, что Запад якобы пытается подорвать союзнические отношения стран ОДКБ. ﻿Об этом, ссылаясь на "РИА Новости", сообщает Новое время.

По его словам, на союзников страны-агрессора якобы "оказывается давление" .

"В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги. Все это требует от нас еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий" , — сказал Шойгу.

27 апреля в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что страны ОДКБ не поддерживают Россию в войне против Украины.