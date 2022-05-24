Шойгу обвинил Запад в "подрыве" отношений РФ со странами ОДКБ
Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу заявил, что Запад якобы пытается подорвать союзнические отношения стран ОДКБ. Об этом, ссылаясь на "РИА Новости", сообщает Новое время.
По его словам, на союзников страны-агрессора якобы
"оказывается давление".
"В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги. Все это требует от нас еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий", — сказал Шойгу.
27 апреля в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что страны ОДКБ не поддерживают Россию в войне против Украины.