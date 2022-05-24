Латвия одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Правительство Латвии одобрило вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, и передало вопрос на ратификацию парламента.﻿ Об этом, ссылаясь на министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса и портал Delfi, сообщает Европейская правда.

"Только что правительство Латвии поддержало заявки Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО. Надеюсь вскоре приветствовать наших друзей в Альянсе" , – сообщил Ринкевичс.

Government of Latvia has just endorsed requests by #Finland and #Sweden to become members of #NATO. Hope to welcome our friends in the Alliance soon @Haavisto @AnnLinde #stronger #WeAreNATO — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 24, 2022

Правительство передало на рассмотрение Сейма два проекта протоколов – по Финляндии и по Швеции.

"Я приветствую решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО – это в интересах всей Европы" , – отметил президент Латвии Эгилс Левитс.

Он выразил надежду, что Сейм в ближайшее время ратифицирует решение Латвии о поддержке вступления в Альянс этих стран.