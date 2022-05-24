Латвия одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Правительство Латвии одобрило вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, и передало вопрос на ратификацию парламента. Об этом, ссылаясь на министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса и портал Delfi, сообщает Европейская правда.
"Только что правительство Латвии поддержало заявки Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО. Надеюсь вскоре приветствовать наших друзей в Альянсе", – сообщил Ринкевичс.
Правительство передало на рассмотрение Сейма два проекта протоколов – по Финляндии и по Швеции.
"Я приветствую решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО – это в интересах всей Европы", – отметил президент Латвии Эгилс Левитс.
Он выразил надежду, что Сейм в ближайшее время ратифицирует решение Латвии о поддержке вступления в Альянс этих стран.