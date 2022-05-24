СБУ: спецслужбы РФ вербовали украинских детей через игры в смартфонах

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении спецслужбы РФ на использовании смартфон-игр для вербовки украинских детей. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В одном из приложений участники должны искать так называемые "коробки" с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги. Во время прохождения маршрута дети производят фотофиксацию местности, объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов.

При этом доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам РФ ІТ-компания, зарегистрированная в одной из европейских стран и занимающаяся распространением интерактивных платформ" , - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что таким способом РФ использовала детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов.

В частности, в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути.