Митрополит Епифаний инициирует создание нового монастыря ПЦУ
Православная церковь Украины на заседании Священного синода 23 мая приняла решение о создании собственного монастыря в Киево-Печерской лавре. ПЦУ обратится к правительству с просьбой передать ей один из храмов и отдельные помещения лавры для богослужений, сообщает Сегодня.
Как сообщила ПЦУ на своей странице в Facebook, такое решение было принято,
"учитывая особое значение Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, как святыни всеукраинского и мирового значения, с целью преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям Московского патриархата".
"По предложению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания, синод решил образовать в составе религиозного объединения Православной церкви Украины религиозную организацию "Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь) Украины", утвердил ее устав и определил, что она имеет непосредственное прямое подчинение предстоятелю Православной церкви как своему священноархимандриту (настоятелю)", – говорится в сообщении.
Синод также попросил Епифания обратиться к Кабмину с ходатайством о передаче одного из храмов Верхней лавры и отдельных ее помещений в пользование
"для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности Свято-Успенской Киево-Печерской ПЦУ".