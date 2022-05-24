Горсовет: Одесса и область сокращает комендантский час
Комендантский час в Одессе и области будет действовать с 25 мая по-новому. Он будет начинаться в 23:00 и продлится до 05:00. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, на территории города Одесса и Одесской области, будет изменено время комендантского часа", – говорится в сообщении.
Как будет действовать
С 25 мая 2022 года комендантский час действует с 23 часа 00 минут до 05 часов 00 минут.
Что запрещено
Во время комендантского часа запрещено пребывание людей в указанный промежуток времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Также необходимо соблюдать светомаскировку.