Гайдай: российские войска обстреляли "Азот"
Российские войска утром обстреляли "Азот", погибли четыре человека. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Сегодня утром россияне вновь открыли огонь по территории объединения "Азот", где, об этом известно всем, обустроены несколько бомбоубежищ. Как следствие, погибли четыре человека. Еще один житель был тяжело ранен в центральной части города. Его быстро доставили в гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью", - написал Гайдай.
Он отметил, что количество обстрелов растет каждый день.
"Враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска. Но через три месяца едва продвинулся. Поэтому и продолжает обстреливать города. Особенно места скопления людей", - говорится в сообщении.