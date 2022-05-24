Кулеба обсудил с Блинкеном поставки оружия и экспорт продовольствия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом он написал в Twitter, сообщает Корреспондент.

"Поговорил с секретарем Блинкеном, чтобы поблагодарить США за железную поддержку Украины. В Украину направляется все больше оружия, в том числе тяжелого, в то время как Россия продолжает свои разрушительные атаки на Донбассе. Мы также обсудили пути разблокирования украинского экспорта и обеспечения глобальной продовольственной безопасности" , – написал Кулеба.