Шойгу сообщил о замедлении наступления в Украине

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил во вторник, 24 мая, о сознательном замедлении наступления войск РФ в Украине, сообщает Корреспондент.

По его словам, войска РФ якобы создают так называемые "гуманитарные коридоры" для выхода мирных жителей из окруженных населенных пунктов и объявляют режимы тишины".

"Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения" , - цитируют росСМИ слова Шойгу.

По его словам, РФ начала вторжение в Украину, чтобы "обеспечить" свою безопасность.

"В складывающейся обстановке Россия была вынуждена начать "специальную военную операцию" в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения ее безъядерного и нейтрального статуса" , - сказал Шойгу.

Под "складывающейся обстановкой", Шойгу имел в виду то, что Украина "превращалась во враждебное государство", которое "использовали в качестве инструмента давления на Россию", были "активизированы усилия по вступлению Украины в НАТО" и по размещению на ее территории военной инфраструктуры Альянса.