NYT: РФ впервые, после вторжения в Украину, провела учения с Китаем

Страна-агрессор Россия и Китай провели первые совместные военные учения после вторжения РФ в Украину. Об этом пишет The New York Times, сообщает Новое время.

Издание со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что правительство следило за военными учениями в северо-восточной Азии, пока президент США Джо Байден встречался с лидерами Австралии, Индии и Японии в Токио.

Чиновник на условиях анонимности сказал, что две страны направили бомбардировщики над Японским морем, а самолеты продолжили полет на юг в сторону Восточно-Китайского моря.

Официальные лица Южной Кореи подтвердили, что два китайских военных самолета и четыре российских военных самолета вошли в ее зону.

По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от оказания помощи РФ. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а поможет.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».