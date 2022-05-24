Прокуратура: идентифицированы 8 оккупантов, пытавших гражданских на Киевщине

Пяти российским военным и трем боевикам ЧВК Вагнер, причастным к убийству старосты села Мотыжин Киевской области и пытках мирных жителей, заочно объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, объединенном с умышленным убийством (ч. 1, ч.2 ст. 438 УК Украины). Об этом заявила пресс-служба Офиса генпрокурора, сообщает Новое время.

По данным﻿ правоохранителей, во время захвата части Киевской области подозреваемые грабили мирных жителей, пытали, убивали и сжигали их дома. Им инкриминируют 14 случаев жестокого обращения с гражданскими. После пыток оккупантов выжили только три человека.

Инфографика: СБУ

По информации следствия, в марте 2022 года подозреваемые пришли домой к старосте Мотыжина. Они незаконно схватили женщину, ее мужа и сына и вывезли к месту своего базирования, после чего пытали пленных, пытаясь получить сведения о ВСУ и территориальной обороне. Оккупанты на глазах у матери прострелили сыну ногу, а позже убили его выстрелом в голову. Так же подозреваемые пытали мужа старосты села. Все они погибли от множественных огнестрельных ранений.

Другую мирную жительницу села подозреваемые убили только из-за того, что она носила темную одежду. Ее отца захватили в плен и держали в хозяйственном помещении с завязанными глазами и руками без воды и еды.

Оккупанты запытали до смерти двух членов общественной организации Патриот, их тела обнаружили со многочисленными огнестрельными ранениями.

Также российские военные и «вагнеровцы» задержали двух волонтеров, которые пытались привезти жителям Мотыжина гуманитарную помощь. После допросов и пыток их вывезли в лесополосу и приказали бежать, после чего открыли огонь в спину. Один волонтер погиб от выстрела в голову, второго оккупанты ранили, а машины и гуманитарную помощь забрали.

Другого мирного жителя оккупанты привязали к квадроциклу с завязанными руками и заставили бежать почти километр. Его несколько дней держали в канализационной яме после допросов, угроз убийством и избиений.

Досудебное расследование СБУ и прокуратуры продолжается.

По состоянию на 21 мая, полицейские в Киевской области обнаружили и осмотрели 1290 тел людей, погибших во время боев в области. Продолжается расследование военных преступлений российских оккупантов. Большинство мирных жителей россияне застрелили из автоматического оружия.