Украина получит 150 млн евро кредита на соцрасходы
Украине будет предоставлена поддержка в объеме 150 млн евро. Об этом заявили в Минфине, сообщает Корреспондент.
24 мая министр финансов Сергей Марченко и директор KfW Олаф Цимелько подписали соглашение с Кредитным учреждением для восстановления (KfW).
Отмечается, что кредит предоставляется как софинансирование дополнительного финансирования займа на политику развития в условиях чрезвычайной экономической ситуации Международного банка реконструкции и развития.
"Привлеченные средства позволят обеспечить стабильное финансирование первоочередных направлений и будут направлены на социальные расходы и расходы в сфере образования и здравоохранения", - заявил Сергей Марченко.
Кредит предоставляется сроком на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения основной суммы кредита - 5 лет).