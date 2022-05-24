Украина получит 150 млн евро кредита на соцрасходы

Украине будет предоставлена поддержка в объеме 150 млн евро. Об этом заявили в Минфине, сообщает Корреспондент.

24 мая министр финансов Сергей Марченко и директор KfW Олаф Цимелько подписали соглашение﻿ с Кредитным учреждением для восстановления (KfW).

Отмечается, что кредит предоставляется как софинансирование дополнительного финансирования займа на политику развития в условиях чрезвычайной экономической ситуации Международного банка реконструкции и развития.

"Привлеченные средства позволят обеспечить стабильное финансирование первоочередных направлений и будут направлены на социальные расходы и расходы в сфере образования и здравоохранения" , - заявил Сергей Марченко.

Кредит предоставляется сроком на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения основной суммы кредита - 5 лет).