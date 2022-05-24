Главой совета директоров VK стал пресс-секретарь руководителя "Газпрома"

Пресс-секретарь председателя правления российского газового монополиста "Газпрома" Алексея Миллера Сергей Куприянов стал председателем совета директоров VK.﻿ Об этом пишут росСМИ со ссылкой на заявление компании, сообщает Экономическая правда.

Сергей Куприянов входил в состав совета директоров VK с декабря 2021 года. Куприянов также занимает должность пресс-секретаря главы правления "Газпрома" Алексея Миллера с 2003 года.

Также на должность неисполнительного директора назначили Марию Зыбину, являющуюся исполнительным вице-президентом "Газпромбанка", где отвечает за управление цифровыми активами.

12 мая пост главы совета директоров VK покинул соучредитель компании Дмитрий Гришин. Он занимал этот пост с 2012 года.

VK (до 12 октября 2021 года – Mail.ru Group, к 2010 году – Digital Sky Technologies) – российская технологическая корпорация. Среди активов VK – социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир@Mail.ru".