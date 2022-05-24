Главой совета директоров VK стал пресс-секретарь руководителя "Газпрома"
Пресс-секретарь председателя правления российского газового монополиста "Газпрома" Алексея Миллера Сергей Куприянов стал председателем совета директоров VK. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на заявление компании, сообщает Экономическая правда.
Сергей Куприянов входил в состав совета директоров VK с декабря 2021 года. Куприянов также занимает должность пресс-секретаря главы правления "Газпрома" Алексея Миллера с 2003 года.
Также на должность неисполнительного директора назначили Марию Зыбину, являющуюся исполнительным вице-президентом "Газпромбанка", где отвечает за управление цифровыми активами.
12 мая пост главы совета директоров VK покинул соучредитель компании Дмитрий Гришин. Он занимал этот пост с 2012 года.
VK (до 12 октября 2021 года – Mail.ru Group, к 2010 году – Digital Sky Technologies) – российская технологическая корпорация. Среди активов VK – социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир@Mail.ru".