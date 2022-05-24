Шольц заявил, что россияне будут страдать из-за войны Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что россияне «будут страдать» из-за развязанной российским диктатором Владимиром Путиным войны против Украины, сообщает Новое время.

"Это жестокая агрессия и очень жестокая война. И попытка захватить территории соседней страны — это империалистический подход. Это то, что мы никогда не сможет принять" , — сказал Шольц в интервью DW.

Канцер добавил, что во время разговора с Путиным сказал, что российский диктатор должен прекратить войну и агрессия «никогда не принесет пользы» России.

Шольц также подчеркнул, что санкции уже сейчас сильно влияют на российскую экономику, а в будущем отбросят страну-агрессора в экономическом развитии «на десятилетия назад»