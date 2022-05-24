Дуда: Польша поддержит предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Украинцы заслуживают того, чтобы Украина получила в июне статус кандидата на членство в ЕС. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Укринформ.

По его словам, ЕС, с психологической точки зрения, должен показать украинскому обществу, что он открыт и поддерживает украинцев.

Он подчеркнул, что сегодняшняя борьба украинцев за защиту своего государства также является борьбой за право решать свою судьбу и быть частью Запада.

"Поэтому Запад должен открыться украинцам и сказать: да, мы вас принимаем. Это очень важный элемент. Поэтому мы, несомненно, будем очень активно поддерживать стремление Украины получить статус кандидата, чтобы наконец Украина стала членом ЕС", – отметил Дуда.

23-24 июня должен пройти очередной саммит лидеров ЕС, на котором Украина надеется получить статус кандидата.