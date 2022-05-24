Резников анонсировал врагам неприятные "сюрпризы"

На встрече в формате "Рамштайн", которая состоялась 23 мая, страны-партнеры объявили о новых способах поддержки Украины, которые могут изменить правила игры в противостоянии с РФ. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает Дело.

"С оптимизмом могу повторить оценку, которую дал другой большой друг Украины – министр Ллойд Остин ІІІ: на сегодняшней встрече страны объявили о новых способах поддержки, которые могут стать game changing в этой войне" , – отметил министр в Facebook﻿.

Резников отметил, что Украина получила подтверждение об усилении береговой обороны. По его словам, обсуждались и другие приятные сюрпризы, которые усилят мощь украинской армии.

"Рассчитываю, что на следующей встрече в июне смогу доложить коллегам о результатах применения оружия, о котором говорилось на встрече 23 мая. Да, мы уже получили подтверждение об усилении нашей береговой обороны. Речь идет и о пусковых установках и противокорабельных ракетах Harpoon" , - сказал он.

По словам Резникова, на встрече речь шла и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь украинской армии, и будут неприятны для врага, о чем министр пообещал рассказать впоследствии. Он подчеркнул, что "Рамштайн" становится настоящей коалицией свободного мира в поддержку Украины.

"Утешает, что количество стран-участниц увеличивается, среди континентов не представлена только Антарктида" , – добавил с юмором министр и сообщил, вместе с коллегами подробно проинформировал партнеров о ситуации на фронте и изменениях, произошедших со дня проведения прошлой встречи.

По его главе Минобороны, все участники встречи выразили непреклонную поддержку Украине в войне с Россией и выразили восторг героизмом и профессионализмом Вооруженных сил Украины, устойчивостью всего украинского народа.