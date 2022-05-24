С начала войны в Украину вернулись более 2 млн граждан
С начала полномасштабной войны России против Украины границу на участках со странами ЕС и Молдовой в обоих направлениях пересекли более 7,4 млн человек. На въезд в Украину за это время проследовали более 2,2 млн граждан. Об этом заявили в Госпогранслужбе, сообщает Зеркало недели.
«Всего с 24 февраля по 24 мая как на въезд, так и на выезд из Украины сотрудники Госпогранслужбы оформили более 7,4 млн человек», - информирует ГПСУ в Телеграм.
Отмечается, что из них на выезд из страны проследовали более 4,8 млн человек, подавляющее большинство из которых - граждане Украины. На въезд в Украину за это время последовали более 2,2 млн украинцев.
Также, по данным ГПСУ, с начала вторжения России пограничники оформили более 38,5 тысячи транспортных средств с гуманитарной помощью.
«Начиная с 10 мая фиксируется преимущество въезда наших сограждан в Украину над выездом», - добавили в ГПСУ.