В Украине создали 300-тысячную IТ-армию

В Украине создана мощная IТ-армия, насчитывающая 300 тысяч человек. Об этом во время International Diia Summit Brave Ukraine в Давосе заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Укринформ.

Он заявил, что в Украине создана мощная IТ-армия, которая сейчас насчитывает около 300 тысяч участников – как украинских, так и иностранных.

По словам Министра, во время войны Украина начала использовать искусственный интеллект для распознавания погибших россиян. Кроме того, удалось собрать более 60 млн долларов криптовалютой для помощи армии и гуманитарных целей благодаря первому криптофонду.

Федоров также подчеркнул, что после полномасштабного вторжения Украина стала широко использовать технологию Starlink.

"Более 10 тысяч терминалов Starlink приехало в Украину. Мы их используем для поддержки критической инфраструктуры" , - сказал министр.

Кроме того, благодаря Starlink присоединению к интернету обеспечиваются деоккупированные населенные пункты, в которых соответствующую инфраструктуру разрушили россияне.