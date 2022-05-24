ОП: Украине из-за войны уже нанесен ущерб на $1 трлн

Полная стоимость прямого и косвенного ущерба, нанесенного на сегодняшний день агрессором Украине, достигает около 1 трлн долларов, а это пять годовых ВВП Украины.﻿ Об этом сказал Олег Устенко. Об этом заявил советник Президента Украины по экономическим вопросам, на брифинге в Медиацентре, сообщает Укринформ.

«Напав на Украину, Россия сразу начала уничтожать наши активы, инфраструктуру, экономику. После первой недели войны потери только от уничтоженных активов, то есть прямые убытки, составляли 100 млрд долларов. Сейчас мы уже говорим о прямом ущербе в размере не менее 650 млрд долларов» , - сказал Устенко.

Однако, по его словам, есть еще и косвенные убытки - недоинвестированные средства, недополученный экспорт и валовой продукт, которые вместе с прямым убытком выходят на потери для экономики Украины в сумму около 1 трлн долларов.

«Общие потери составляют пять наших годовых ВВП, если считать объемами 2021 года. У руководства государства есть четкое убеждение – агрессор должен заплатить все, вернуть каждую копейку от нанесенного нам ущерба. Сейчас идут консультации с нашими партнерами и союзниками» , – отметил советник.

Он также назвал ориентировочные суммы и источники возмещения, на которые рассчитывает Украина.

«Во-первых, мы должны получить максимальную компенсацию с агрессора за счет замороженных активов его центробанка, сумма которых составляет примерно 350 млрд долларов. Планируется передача этих денег в специально созданный Фонд восстановления Украины. Хотя следует понимать, что средства центральных банков обычно рассеяны в разных странах, преимущественно, в странах Большой семерки. С этими странами сейчас идут консультации о том, каким образом будут внесены изменения в национальные законодательства этих стран, которые разрешат забрать средства центробанка РФ в Фонд восстановления Украины» , - пояснил Устенко.

Далее речь идет об арестованных российских активах, находящихся за пределами ее территории и на которые уже наложен арест. Сейчас таких активов около 150 млрд долларов, добавил он.

Также есть скрытые активы, которые были вывезены за пределы россии в течение длительного времени, поиски которых и аресты все еще продолжаются.

«По разным оценкам таких скрытых активов - на несколько сотен миллиардов долларов. Как только эти активы будут найдены – на них сразу будет наложен арест, и тогда мы сможем говорить о конкретных цифрах» , - отметил Устенко.

Механизм получения живых средств от этих активов, по его словам, заключается в выпуске долговых расписок, которые затем будут распроданы на международном финансовом рынке.

«Это позволит сразу получить живые деньги на восстановление экономики Украины - по нашим оценкам, это еще 500 млрд долларов. Имущество будет постепенно реализовываться заинтересованным покупателям. Однако мы сейчас не можем сказать, как быстро и эффективно сможем реализовать активы в обеспечении долговых расписок. Для этого понадобится время. Да и оценка этих активов сейчас лишь приблизительна, потому что непонятно, по каким ценам удастся их реализовать - существовавшим по состоянию на 24 февраля или нынешним. Не сразу найдется покупатель, готовый дать максимальную цену» , – сказал Устенко.

Дополнительно для восстановления Украины, по его словам, будут использоваться и ресурсы наших партнеров и союзников – Европейского союза, США и других стран, подставивших нам свое финансовое и политическое плечо. При этом восстановление страны должно идти на новом технико-технологическом уровне, чтобы дать возможность развивать страну в будущем.