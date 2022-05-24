The Guardian: Британия не направит в Черное море корабли для конвоя зерна
Власти Британии не рассматривают возможность отправки боевых кораблей для конвоя зерновозов из Украины в Черном море. Об этом заявил представитель правительства Великобритании. Об этом пишет The Guardian, сообщает Корреспондент.
"Мы продолжим интенсивно работать с нашими международными партнерами, чтобы искать пути экспорта зерна из Украины. Однако в настоящее время нет планов отправлять британские корабли в Черное море", - говорит чиновник.
Ранее The Times сообщала, что Великобритания якобы координирует с союзниками потенциальный план отправки военных кораблей в Черное море для сопровождения судов с украинским зерном.
По данным СМИ, такой план обсуждали министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.