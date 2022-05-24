Гайдай: Северодонецк находится полностью под контролем ВСУ

Северодонецк в Луганской области полностью под контролем украинской власти, ВСУ держат оборону. Об этом во время телемарафона UA вместе заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает Укринформ.

«Северодонецк полностью под контролем украинской власти. Вооруженные силы удерживают оборону. Единственное – очень тяжело. Мы так понимаем, что просто все силы сейчас бросили россияне для того, чтобы или захватить Северодонецк, или осадить всю часть Луганской области, которая подконтрольна Украине» , - сказал глава области.

Он напомнил, что на Луганском направлении находятся 25 батальонных групп российской армии, а это каждая – до 500 человек, то есть – не менее 10 тысяч, а также огромное количество техники.

Гайдай уточнил, что «боев непосредственно в самом городе Северодонецк нет. Бои в окрестностях есть, потому что иногда удается добиться определенного успеха на определенных направлениях, именно в этом селах-сателлитах близ Северодонецка, но в самом городе боев нет».

По словам руководителя ОВА, количество обстрелов Северодонецка увеличилось в несколько раз, и захватчики могут совершить определенный прорыв, но у нас мощная оборона.