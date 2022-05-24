Шмыгаль озвучил планы по евроинтеграции Украины

Украина начнет поэтапное строительство узкой европейской колеи, чтобы соединить свою железную дорогу с европейской.﻿ Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства, сообщает Деловая столица.

По его словам, сначала это будет соединение крупных узлов и крупных городов, а дальше постепенное расширение по всей стране.

Кроме того, продолжил Шмигаль, Украина планирует в ближайшее время подписать "таможенный безвиз", то есть присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита. Этот документ, как отметил он, является основой для перемещения товаров между странами-членами ЕС. Технически страна к этому готова.

"Такое присоединение позволит значительно ускорить прохождение таможни и ускорить поток товаров. Это лучшее качество таможни и новые возможности для украинского бизнеса" , – добавил премьер.

В части транспорта готовится Соглашение с ЕС о либерализации автомобильных грузовых перевозок. Европейская Комиссия уже рекомендовала странам-членам либерализовать такие перевозки из Украины, заявил Шмигаль, и работа в этом направлении идет активными темпами.

Премьер рассказал и о двух других проектах по интеграции: присоединении Украины к роуминговому пространству ЕС и единой зоне платежей в европейской валюте SEPA. Относительно первого Шмигаль не указал конкретных сроков выполнения. Присоединение Украины к Единой зоне платежей может состояться уже летом и позволит делать переводы в евро без комиссий.

Отметим, поезда в Украине двигаются по "широкому" пути (1 520 мм), распространенному на территории стран бывшего СССР. Такую же колею использует Литва, Латвия и Эстония, а также Беларусь. Большинство стран Евросоюза (за исключением Испании и Португалии), вместо этого, используют "узкий" путь (1 435 мм).

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр транспорта США Питер Буттиджедж подписали Меморандум о транспортном сотрудничестве, одним из ключевых результатов которого должно стать обновление всего парка локомотивов и вагонов к 2030 году.