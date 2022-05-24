Ермак объявил о создании группы по разработке гарантий безопасности Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о создании международной консультативной группы, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины, сообщает Дело.

Об этом он сказал﻿, выступая на панели Securing Europe в рамках Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском Давосе. По словам Ермака, эту группу возглавят он и бывший генеральный секретарь НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен.

"Мы создаем международную консультативную рабочую группу. Ее цель – разрабатывать определенные рекомендации по надежным и эффективным гарантиям безопасности для Украины. Ведущие деятели в сфере безопасности, политики и дипломатии, а также ученые будут приглашены приобщиться к работе группы" , – отметил глава ОП.

Он выразил убеждение, что друзья Украины примут участие в работе консультативной группы и смогут предложить свои знания и опыт для эффективной реализации этой инициативы.