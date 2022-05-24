Минобороны: ВСУ уничтожили 17 БТГ россиян из 90 задействованых

По состоянию на май ВСУ уничтожили 17 российских батальонно-тактических групп из 90, задействованных в войне с Украиной.﻿ Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает Укринформ.

"Почти 170 тыс. живой силы Россия бросила на войну с Украиной. В общей сложности было задействовано более 90 батальонно-тактических групп, и, кстати, еще около 30 Россия может ввести в действие в течение полутора или двух месяцев. Тем не менее, ВСУ активно уничтожают противника. По состоянию на конец мая полностью уничтожены 17 российских батальонно-тактических групп" , - сказал Мотузяник.

Представитель Минобороны отметил, что сейчас идет самая активная фаза полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Впрочем, как напомнил Мотузяник, Россия получила стратегическое поражение на так называемом первом этапе агрессии, из-за чего вынуждена была пересмотреть свои цели.

"Сейчас они пытаются полностью взять под контроль админграницы Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей. Они пытаются оцепить группировку украинских войск и обеспечить устойчивый сухопутный коридор с временно оккупированной территорией АР Крым. Ситуация сейчас довольно непростая, но, тем не менее, это стратегическое поражение России" , - отметил Мотузяник.

Он добавил, что Россия не может вести активные боевые действия на нескольких направлениях.