США высвобождают 40 млн баррелей нефти для сдерживания цен

Минэнерго США объявило об высвобождении из резервов следующих 40 млн баррелей нефти для удержания высоких цен на энергоносители из-за российской войны против Украины.﻿ Об этом сообщила пресс-служба министерства, сообщает Экономическая правда.

Заявление является частью плана президента США Джо Байдена, объявленного 31 марта, об освобождении одного миллиона баррелей сырой нефти в день в течение шести месяцев, чтобы ослабить мировые проблемы с поставками, вызванные войной РФ против Украины.

Так, согласно сообщению во вторник, из резерва высвободят до 40,1 миллиона баррелей сырой нефти с поставкой в июне-августе. Заявки от компаний на поставки принимаются до 1 июня, а по 10 июня все контракты будут заключены.

Американский нефтяной резерв имеет самый большой в мире запас сырой нефти для чрезвычайных ситуаций. Федеральные запасы хранятся в подземных соляных пещерах на четырех хранилищах в Техасе и Луизиане.

Высвобождение заявленных размеров происходит поэтапно. Первые 90 млн баррелей будут выпущены в период с мая по середину августа. В них входят 20 млн баррелей, заявленных на май еще до объявления Байдена, 30 миллионов баррелей, запланированных на апрель (после объявления), и только объявлены 40 млн баррелей.

Остальные 90 миллионов баррелей будут выпущены в период с августа по октябрь.