В Венгрии объявили о введении режима ЧП из-за войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вводит в стране чрезвычайное положение на фоне полномасштабной войны России против Украины, сообщает Новое время.

В обращении, опубликованном в Facebook, Орбан сказал, что война в Украине «представляет угрозу для Венгрии», а санкции Евросоюза против России привели к росту цен и «огромным экономическим потрясениям». По его словам, мир «находится на грани экономического кризиса», а Венгрия должна в первую очередь заботиться о благосостоянии своих граждан и держаться в стороне от войны.

Орбан заявил, что после введения чрезвычайного положения правительство сможет «немедленно реагировать для защиты страны и семей всеми возможными способами». Первые решения правительства должны появиться 25 мая.

Новое правительство Венгрии приняло присягу 24 мая.

Венгрия блокирует предложение Евросоюза о постепенном запрете на импорт российской нефти, чем задерживает принятие всего шестого пакета санкций против РФ.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Виктор Орбан отказался поставлять Киеву вооружение и запретил транзит оружия через территорию своей страны. 4 апреля венгерский премьер объявил о своей победе на парламентских выборах.