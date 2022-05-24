В ОВА назвали чушью идеи о размещении военной базы РФ на Херсонщине

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута назвал идею коллаборантов присоединить Херсонщину к России и разместить на территории региона военные базы РФ очередной чушью.﻿ Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

«Это заявил коллаборант, предатель, так называемый «замглавы военно-гражданской администрации» Кирилл Стремоусов… что область будет присоединена к РФ и попросил, чтобы в области были размещены военные базы для обеспечения безопасности. Это очередная чушь» , - заявил Лагута.

Он подчеркнул, что жители области ждут ВСУ.

В свою очередь депутат облсовета, советник главы ОВА по вопросам теробороны Сергей Хлань, комментируя в Фейсбуке «инициативу» коллаборантов о создании военной базы рф на территории области, отметил, что россия уже разместила в захваченном ею регионе военную технику. Он отметил, что это очередная «инициатива» коллаборантов в никуда, очередные фантазии, чтобы делать вид, что они, коллаборанты, что-то делают.