Генштаб: оккупанты наступают на Лиман и Северодонецк

На Донецком направлении по состоянию на 18.00 24 мая армия Российской Федерации пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины и выйти на административные границы Луганской области.﻿ Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщает Укринформ.

"На Донецком направлении враг продолжает ведение активных наступательных действий, пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области" , - информирует Генштаб в Фейсбуке.

На Донецком направлении враг нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Краматорск, Лиман и Славянск.

На Лиманском направлении противник активизировал ведение боевых действий. При поддержке артиллерии и авиации ведет наступление в направлении населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении при поддержке огня артиллерии враг ведет наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории еюларуси.

На Северском направлении враг продолжает принимать меры по прикрытию участка украинско-российской границы и оборудованию опорных пунктов на территории Брянской области. Агрессор нанес авиационные удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Сумской области.

На Слобожанском направлении подразделения противника сосредоточили главные усилия на удержании занятых позиций.

По информации Генштаба, на Харьковском и Славянском направлениях враг активных действий не проводил, вел разведку и проводил мероприятия по созданию благоприятных условий для возобновления наступления. Совершил артиллерийский обстрел подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Циркуны. Также противник провел разведку боем в районе населенного пункта Пасика, понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении противник наступает в районах населенных пунктов Липово и Белогоровка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях армия российской федерации наносила удары штурмовой и армейской авиацией. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески и Марьинка.

На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не производил. Обстреливал ВСУ из минометов, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и вел контрбатарейную борьбу. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Николаевка. Проводил мероприятия по инженерному и логистическому обеспечению своих войск.

На временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, противник формирует резервные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины.

Россияне продолжают нарушать права граждан Украины на временно занятых территориях – препятствуют свободному передвижению и создают искусственные условия для развития гуманитарного кризиса.

В Генштабе добавили, что силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.