Канада передаст Украине 20 тыс снарядов, подходящих для гаубиц M777

Правительство Канады передаст Украине более 20 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также другое оборудование и снаряжение с целью поддержки украинских военных.﻿ Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Канады, распространенном во вторник, сообщает Укринформ.

"Снаряды обеспечат огонь артиллерии, в том числе из гаубиц M777, которые Канада и наши союзники передали украинским силам" , - отмечается в заявлении.

Дополнительную помощь Украине анонсировала лично министр обороны Канады Анита Ананд.

При этом уточняется, что эти боеприпасы общей стоимостью 98 млн дол были ранее получены из Соединенных Штатов. Сейчас идет работа, чтобы ускорить доставку этой критически важной помощи в Украину.