Украина получила от Японии около 100 млн долларов

Украина получила 13 млрд иен (100 млн долларов) в рамках кредитного соглашения на льготных условиях, сообщает Экономическая правда.

Срок погашения кредита – 30 лет, в том числе льготный период – 10 лет; процентная ставка – 1% годовых, говорится в заявлении Минфина.

Средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в первую очередь на поддержку наиболее незащищенного населения, в частности, на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов, а также на здравоохранение.