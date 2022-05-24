ОК "Север": Россия обстреляла территорию Сумщины
На Сумщине Россия обстреляла два населенных пункта - Бояро-Лежачи и Толстодубово. Об этом в Фейсбуке информирует оперативное командование "Север".
"Вечером 24 мая враг снова обстрелял пограничье Сумской области. Около 17:05-17:18 наблюдатели зафиксировали 7 взрывов (приходы) с территории РФ в сторону населенного пункта Бояро-Лежачи, вероятно, из миномета. Также около 17:15 зафиксировано 8 взрывов в районе населенного пункта Толстодубово", - сообщили украинские военные.
По словам военных, потерь среди личного состава и техники нет. О потерях, ранениях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала, уточнили в ОК "Север".