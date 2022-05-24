ВСУ отступили из Светлодарска: в МВД назвали причины

ВСУ отступают из населенных пунктов, в частности из Светлодарска Донецкой области, во избежание оцепления или большого количества потерь. Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив.

"Наша армия реализует маневровую оборону. Это значит, что мы не держимся за конкретные населенные пункты, а стремимся наносить врагу максимальные потери с сохранением наших сил" , - отметил он.

По словам Андрусива, иногда приходится отступать от рубежей, не имеющих стратегического характера.

"Никакой измены в этом нет. Именно такое отступление произошло вчера из Светлодарска и Мироновского. Также возможно еще несколько отступлений, для выравнивания фронта. Тоже без предательства" , - заявил советник главы МВД.

Ранее глава Светлодарской ВГА Сергей Гошко заявил, что российские войска вошли в город. Об этом он рассказал "Свободному радио".

"В настоящее время вывешивают свою тряпку (российский флаг, – ред.) на административном здании" , – сообщил Гошко.

Он отметил, что оккупанты уже ходят по улицам и проверяют у людей документы.