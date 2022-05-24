Кулеба: реактивные системы MLRS помогут в деоккупации Херсона
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Украине необходимы MLRS (американские реактивные системы залпового огня), сообщает Новое время.
В своем Twitter глава МИД написал, что «четыре буквы» — MLRS — могут помочь Украине:
- отбить наступление российских оккупантов на Донбассе;
- сорвать планы РФ по аннексии Херсона;
- остановить российские пытки, изнасилования и другие ужасающие нарушения прав человека на захваченных территориях;
- разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис.
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Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что ожидает от встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 мая решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS.
Часть принятых решений не разглашается, но, по словам министра обороны Алексея Резникова, который участвовал во встрече, было объявлено о новых способах поддержки, которые «могут стать game changing», а также «о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь украинской армии».