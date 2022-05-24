Зеленский назвал условие для возобновления переговоров с РФ

Украина вернется к переговорам со страной-агрессором Россией после освобождения территорий, захваченных после 24 февраля. Об этом сказал украиснкий лидер Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK во вторник, 24 мая, сообщает Корреспондент.

"Я уверен, что мы должны вернуть себе всю нашу территорию, но за это придется заплатить. Мы хотим вернуть ее к тому, что было до 24 февраля. Тогда мы сядем за стол переговоров" , – сказал президент.

Зеленский констатировал, что будет трудно договориться о прекращении огня с Россией, если захваченная территория после 24 февраля не будет возвращена Украине.

Зеленский неоднократно заявлял о готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Украинский лидер предлагал провести их в два этапа.

На днях помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, утверждал, что переговоры остановлены по инициативе украинской стороны.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, переговоры между Киевом и Москвой на паузе.