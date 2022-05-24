Премьер Бельгии объяснил, как долго ЕС будет помогать Украине обороняться
Если война будет длиться годами, тогда Европа будет поддерживать Украину годами. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, сообщает Зеркало недели.
«Мы будем помогать техникой, информацией, то есть я имею в виду, что данные разведки доказали свою важность во время войны. И мы также должны будем улучшать ту технику, которая есть у нас самих», – сказал глава бельгийского правительства.
Он отметил, что, реагируя на российскую войну против Украины, многие страны ЕС увеличили расходы на оборону. И некоторые правительство начали "очень агрессивно" инвестировать в технику для своих армий. Однако премьер-министр Бельгии согласился с министром обороны Нидерландов Кайсеей Оллонгрен, что европейцам нужно больше координировать свои закупки, чтобы остаться армией НАТО и не превратиться во фрагментированную силу с разным вооружением, не способную действовать вместе.
Им возразил президент Северной Македонии Стево Пендаровски, чья страна вступила в НАТО всего два года назад. Он отметил, что недовольство системой совместных оборонных закупок в альянсе вполне оправдано. Однако сейчас не время концентрироваться именно на этой проблеме.
«Сейчас дайте Украине все, что она хочет, потому что наступил очень критический период войны, очень решающий. На двусторонней основе или в любом другом режиме, дайте украинцам все, что они просят. Позже мы сможем построить более четкую общую систему закупок и устранить все проблемы в этом поле. Но это потом. Давайте поможем Украине сейчас, не позже», – подчеркнул Пендаровски.