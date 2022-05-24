Премьер Бельгии объяснил, как долго ЕС будет помогать Украине обороняться

Если война будет длиться годами, тогда Европа будет поддерживать Украину годами. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, сообщает Зеркало недели.

«Мы будем помогать техникой, информацией, то есть я имею в виду, что данные разведки доказали свою важность во время войны. И мы также должны будем улучшать ту технику, которая есть у нас самих» , – сказал глава бельгийского правительства.

Он отметил, что, реагируя на российскую войну против Украины, многие страны ЕС увеличили расходы на оборону. И некоторые правительство начали "очень агрессивно" инвестировать в технику для своих армий. Однако премьер-министр Бельгии согласился с министром обороны Нидерландов Кайсеей Оллонгрен, что европейцам нужно больше координировать свои закупки, чтобы остаться армией НАТО и не превратиться во фрагментированную силу с разным вооружением, не способную действовать вместе.

Им возразил президент Северной Македонии Стево Пендаровски, чья страна вступила в НАТО всего два года назад. Он отметил, что недовольство системой совместных оборонных закупок в альянсе вполне оправдано. Однако сейчас не время концентрироваться именно на этой проблеме.