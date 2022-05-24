Париж и Берлин обещают усилить поддержку Украины на всех уровнях

Париж и Берлин продолжат укреплять отношения как ведущие страны ЕС, в том числе и для поддержки Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время совместного пресс-подхода в Берлине с главой МИД Германии Анналеной Бербок, сообщает Укринформ.

«Никто из нас не находится в состоянии войны с россией, однако в Украине идет война, начатая россией. Это значит, что мы должны еще усилить нашу долгосрочную поддержку Украины на всех уровнях – финансовую, экономическую, военную, гуманитарную. Мы это сделаем, мы усилим нашу поддержку» , – заявила Колонна, добавив, что это позиция президента республики Эмманюэля Макрона.

Дипломат также подчеркнула необходимость как можно быстрее ввести шестой пакет санкций, предусматривающий пошаговый отказ от российской нефти. Это требует устранения последних препятствий, отметила министр и выразила «относительный оптимизм» по поводу результата, ведь до сих пор удавалось удерживать европейское единство и солидарность.

Колонна коснулась и вопроса европейской интеграции Украины, отметив, что на политическом уровне президент Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц констатировали: Украина является членом европейской семьи.

«Я здесь сейчас хочу еще раз заявить, что идея Европейского политического сообщества не является альтернативой расширению ЕС» , – подчеркнула дипломат.

При этом она добавила, что членство является процедурой по определенным правилам, но «сейчас нужно действовать еще быстрее и делать еще больше для некоторых наших партнеров». Политическая цель ЕС – как можно скорее укрепить отношения со всеми европейскими соседями, которые до сих пор не имеют статуса кандидата. Такое сотрудничество имеет преимущества, отметила Колонна.

«А для государства, которое было членом (ЕС), но не является таковым сейчас, разумно было бы подумать, что мы можем сделать вместе» , – заявила глава французского дипломатического ведомства.

Она отметила, что в Париже и Берлине сделают все возможное, чтобы ответить на сегодняшние вызовы, в том числе относительно поддержки Украины в войне.

Бербок в свою очередь согласилась, что Германия и Франция как партнеры в ЕС, НАТО и G7 совместно противостоят развязанной россии войне и ее последствиям. После 24 февраля Европа «не сунула голову в песок, а противодействует в новой реальности со всей мощью и солидарностью – жесткими санкциями против путинского режима и всесторонней помощью Украине», подчеркнула она и заверила, что Берлин и Париж будут интенсифицировать эту работу.

«Война больно затрагивает всех в Европе, но сплачивает европейцев еще сильнее… Сильный ЕС – это наше страхование жизни» , – подчеркнула Бербок.

Визит Катрин Колонна в Берлин является первым зарубежным визитом после вступления в должность главы МИД Французской Республики. Впервые дипломатические ведомства двух стран одновременно возглавляют женщины.