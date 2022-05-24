Дуда обвинил власти ФРГ в блокировке поставок вооружения Польше

Федеральное правительство Германии нарушило свое обещание Польше и не выполнило свою часть договора о согласованном обмене танками. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом пишет Welt, сообщает Зеркало недели.

Правительство в Берлине пообещало Польше танки Leopard вместо имеющихся польских танков, которые отправили в Украину. Это откровенно разочаровало власти Польши.

«Вы не сдержали этого обещания. Мы очень разочарованы этим» , — сказал Дуда.

Польский президент напомнил, что Варшава отдала Украине сотни танков, что значительно ослабило военный потенциал страны в надежде на поддержку НАТО, США и Германии. Он добавил, что большая часть танков — это немецкие Leopard.