США заблокировали возможность РФ платить по госдолгу в долларах

Министерство финансов США объявило, что не будет продлевать действие генеральной лицензии, которая временно позволяла России проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах в условиях санкций, сообщает Укринформ.

Это требование вступает в силу в ночь на 25 мая, отмечается в официальном сообщении, обнародованном на сайте американского Минфина.

«Офис контроля за иностранными активами не будет возобновлять положения Генеральной лицензии 9C, выданной в соответствии с Положением о санкциях из-за злонамеренной иностранной деятельности России… которая завершает свое действие 25 мая 2022 года в 00:01 по восточному времени (в 7:01 утра по Киеву)», - отметили в Минфине.

Этот шаг существенно усложнит условия для российской экономики, подвергающейся давлению западных санкций и заморозке активов, размещенных в иностранных банках, и увеличит возможность объявления Россией дефолта.