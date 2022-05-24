Венедиктова допустила обмен с участием осужденного военного РФ Шишимарина

Приговоренного к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина могут задействовать в обмене пленными. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.

"У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Можно обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно. Но я не хочу входить в процессы обмена, потому что это уже политика и дипломатия" , - отметила она.

По словам Венедиктовой, Украина в этом вопросе будет двигаться сугубо в рамках стандартов международного гуманитарного права.

Ранее Соломенский районный суд Киева приговорил Шишимарина к пожизненному заключению.

По данным следствия, 21-летний российский контрактник 28 февраля при отступлении своего подразделения застрелил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области, который шел с велосипедом. Александр Шелипов был в гражданской одежде и разговаривал по телефону. Сержанту приказали убить мужчину, и он сделал несколько выстрелов из автомата.

Подсудимый признал свою вину.