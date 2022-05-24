Зеленский: враги перебросили на Донбасс всю мощь российской армии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты перебросили на Донбасс «всю мощь российской армии», сообщает Новое время.

"Сейчас на Донбассе ситуация крайне сложная. Фактически туда для наступления переброшена вся мощь российской армии, которая у них еще осталась. Лиман, Пропасная, Северодонецк, Славянск — оккупанты хотят уничтожить там все" , — сказал Зеленский во время традиционного видеообращения.

Президент добавил: российские оккупанты прекрасно понимают, что эта война не имеет смысла, а стратегически у армии РФ нет шансов.

"Но нужно время и много усилий нашего народа, чтобы переломить их преимущество в количестве техники и оборудования" , — отметил он.

Ранее Зеленский говорил, что у российских оккупантов в двадцать раз больше техники на Донбассе, и ВСУ необходимо мощное оружие. Глава государства также сказал, что россияне устроили «бойню» на Донбассе и ближайшие недели войны будут сложными.