Олигархи из РФ предлагают миллиарды на восстановление Украины за снятие санкций

На последней встрече министров финансов G7 обсуждали в основном тему войны в Украине. И то, как Украина может быть восстановлена ​​после войны. Конференция уже подходила к концу, когда вдруг была высказана очень спорная идея «выкупа» российских олигархов из-под действия санкций. Об этом пишет Handelsblatt, сообщает Зеркало недели.

Министр финансов Канады Христя Фриланд известила своих шесть коллег-министров, что ей звонят российские олигархи, которые находятся в западных санкционных списках, и очень ими недовольны.

И отнюдь не только из-за неудобств ограничений на поездки и заморозки активов. Якобы они тоже, олигархи, критически относятся к агрессивной войне России против Украины, но не могут дистанцироваться от вторжения из-за угрозы репрессий со стороны Кремля.

Суть предложения проста: российские олигархи, попавшие под санкции, добровольно жертвуют значительную часть своего состояния на восстановление Украины, а с них за это снимают санкции.

Немецкое издание характеризуют эту идею следующим образом:

«Такая сделка могла бы дать определенные преимущества для всех сторон: Киев получает миллиарды, Запад избегает дебатов об экспроприации, а российские предприниматели возвращают свою роскошную жизнь»