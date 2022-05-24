Стрельба возле школы в Техасе: погибли 15 человек

Ученик устроил стрельбу возле школы в американском городе Ювалд (штат Техас). В результате 14 детей и преподаватель погибли, больше десяти человек пострадали.﻿ Об этом, со ссылкой на ABC News, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По словам губернатора штаба Грега Эббота, 18-летний подозреваемый, ученик средней школы, также мертв.

"Он ужасно и непостижимо застрелил 14 учеников и убил учителя" , - сказал Эбботт.

Подозреваемый также застрелил свою бабушку, прежде чем войти в школу. Эббот сказал, что у стрелка был пистолет и, возможно, винтовка.

По словам информированного источника ABC, медики оказывают помощь 13 школьникам, двое из них были госпитализированы в городе Сан-Антонио. Также, пулевое ранение получил 45-летний мужчина.