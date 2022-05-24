США передали Нацполиции 21 бронеавтомобиль и 185 млн долларов

Отдел технической помощи правоохранительным органам Украины (INL) посольства США в Киеве предоставил сотрудникам Государственной пограничной службы и Национальной полиции Украины 21 бронированный автомобиль и 185 млн долларов финансовой помощи.﻿ Об этом, со ссылкой на Twitter IRL, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Как и военные, украинские пограничники и полицейские мужественно сражаются против вторжения РФ. Отдел технической помощи правоохранительным органам предоставил автомобили и средства для их защиты" , - говорится в сообщении.

Напомним, что Байден подписал закон о предоставлении Украине 40 млрд долларов. Средства будут направлены на военную и гуманитарную поддержку страны.