Бербок о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО: РФ не оставила выбора

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО никогда не планировалось. Однако Россия не оставила им другого выбора.﻿ Об этом, со ссылкой на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок во время брифинга, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По ее словам, Россия изменила ситуацию в Балтийском регионе, частью которой когда-то была.

"В Балтийском регионе, где мы десятилетиями полагались на диалог с Россией и региональное сотрудничество, сейчас настал поворотный момент в политике безопасности. Никогда не планировалось, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, но россия не оставила им другого выбора" , - сказала Бербок.

Она назвала эти два государства "настоящим достоянием альянса". Министр заверила, что Германия предпримет все возможное, чтобы поддержать на этом пути своих партнеров.