Чехия наладила доставку зерна из Украины в порты Германии

Чешский грузовой оператор железных дорог CD Cargo перевез первый поезд с зерном из Украины в немецкий порт Браке. Оттуда первая партия судов с украинской сельхозпродукцией отправится в Египет.﻿ Об этом, со ссылкой на ЦТС, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Первый поезд перевез около 1800 тонн кукурузы, которая была погружена в вагоны в Добре недалеко от Чиерна-над-Тисой.

"Представители CD Cargo ведут переговоры с украинской стороной о различных транспортных маршрутах. На сегодняшний день - в основном через польские и немецкие порты, также предлагаются южные маршруты через порты в Адриатическом море" , - отметил председатель совета директоров CD Cargo Томаш Тот.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир должен добиться от России разблокирования черноморских портов Украины для дальнейшего экспорта зерна.

При этом Литва призвала создать военно-морскую коалицию для разблокировки портов Украины.