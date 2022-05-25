На Херсонщине оккупанты готовятся запретить украинский язык в документах

Оккупанты в Херсонской области намерены запретить документооборот на украинском языке. Об этом сообщил назначенный оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации" региона Кирилл Стремоусов.﻿ Об этом, со ссылкой на Коммерсантъ, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Документооборот будет проводиться исключительно на русском языке. На том родном языке, на котором изначально, всю жизнь разговаривала Херсонская область" , - заявил Стремоусов.

Ранее сообщалось, что коллаборанты призывают армию РФ разместить в Херсонской области военную базу. Появление крупной воинской части должно стать "гарантией безопасности" и "жизненно необходимо" для региона.